02:00 - Stephen Colbert, il noto conduttore del programma satirico "The Colbert Report", su Comedy Central, sarebbe il personaggio al quale la Cbs sta pensando come successore di David Letterman. Lo fanno sapere diverse fonti secondo cui, assieme a Colbert, il favorito, ci sarebbero in lizza, seppur con molte meno chance, anche Ellen DeGeneres e Jon Stewart.