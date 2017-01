Leonardo e Diletta di nuovo insieme

10:28 - Il loro è sempre stato un amore altalenante, ma alla fine ha prevalso il sentimento. Leonardo Greco e Diletta Pagliano sono tornati insieme. La coppia nata nel salotto di "Uomini e Donne" due anni fa si confessa al settimanale "Vip". Per un anno sono stati lontani, ma sono rimasti sempre in contatto: "Siamo tornati insieme a gennaio, non siamo mai stati capaci di fare a meno di sentirci e spesso anche di vederci", raccontano.

"Abbiamo sbagliato entrambi - raccontano - ma il sentimento reciproco ha vinto i malintesi che ci avevano portato a rompere". Leo e Diletta si erano infatti lasciati a giugno (dopo un anno d'amore) e poi a dicembre 2012. Per tutto il 2013 sono stati lontani, impegnati in altre storie.



Ma l'amore, alla fine, ha vinto: "Quando abbiamo deciso di riprovarci ci siamo guardati negli occhi promettendoci di non parlare più di ciò che ci è successo quando eravamo lontani". E ora fanno progetti importanti: "Siamo subito tornati a convivere, il prossimo passo sarà un figlio".