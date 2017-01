11 giugno 2014 Leighton Meester e Adam Brody, prima uscita pubblica da sposati La star di "Gossip Girl" e il bello di "The O.C." sul red carpet dei Tony Awards Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:00 - A quasi quattro mesi dal matrimonio, celebrato in gran segreto il giorno di S. Valentino, la stellina di "Gossip Girl" Leighton Meester e Adam Brody (conosciuto per il ruolo in "O.C") hanno fatto la loro prima uscita pubblica sul red carpet dei Tony Awards di New York. In passerella la giovane coppia di Hollywood, che è convolata a nozze dopo appena tre mesi di fidanzamento, ha regalato sorrisi smaglianti e ha posato abbracciata per i fotografi.

Sia Leighton (28 anni) che Adam (34 anni) sono diventati dei teen-idol grazie al ruolo in due delle serie tv di maggior successo. La Meester è infatti diventata famosa grazie al personaggio in "Gossip Girl", in cui vestiva i panni della ricca e viziata Blair. Il maritino ha invece fatto sognare una generazione di adolescenti nel ruolo del romantico e buffo Seth, nella serie tv "O.C.".