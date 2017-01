21 marzo 2014 Lee Ryan e Jasmine Waltz scoppia la passione dopo "Big Brother Celebrity" Il cantante dei Blue tra baci appassionati e momenti sexy in Thailandia Tweet google 0 Invia ad un amico

09:49 - La partecipazione di Lee Ryan dei Blue è stata molto discussa dentro il "Big Brother Celebrity". Prima ha confessato di aver fatto sesso con un uomo, poi si è ventilata l'ipotesi fosse fidanzato col collega Duncan James e infine è scoppiata dentro la Casa la passione con l'ex coinquilina Jasmine Waltz. I due sono stati immortalati più innamorati che mai in Thailandia. "Prendiamo le cose con calma, come va, va", dice Jasmine.

Dentro la Casa è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lee Ryan a Ok Magazine aveva confessato: "Appena l'ho vista sono rimasto colpito dalla sua bellezza. Non so se questo sarà un amore vero o quello giusto. Di certo ho voglia di vivere una relazione".