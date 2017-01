Lee Ryan dei Blue, coming-out al Gf inglese: "In passato ho fatto sesso con un uomo"

09:38 - Appena entrato al Grande Fratello delle celebrità, il cantante inglese dei Blue Lee Ryan ha subito iniziato a flirtare con due ragazze, la modella Casey Batchelor e la starlette americana Jasmine Waltz, ma chiacchierando con gli altri concorrenti ha ammesso che in passato ha avuto anche relazione omosessuali: "Sì, certo ho fatto sesso con un uomo, tutti sperimentano queste ca**o di cose. Non l'avevo mai ammesso perché nessuno me l'aveva mai chiesto".

La rivelazione ha colto di sorpresa anche il leader della band Duncan James, omosessuale dichiarato da anni, che su Twitter ha commentato: "Pensavo di essere l'unico bisex/gay del gruppo!".



Difficile però credere che l'amico non si fosse accorto di nulla in tutto questo tempo. Una fonte ha anzi svelato al "Sun" che sarebbe proprio lui l'uomo misterioso che ha fatto sesso con Lee: "Si amano davvero e sono intimi da anni. Si trovano a loro agio tra di loro e vanno ancora in vacanza insieme".



Nel 2010 era stato Lee ad ammettere per primo alla rivista "New!" di aver condiviso il letto con il collega: "Io e Duncan abbiamo avuto un rapporto a tre con una donna. Abbiamo fatto questa pazzia insieme. A volte mi sento un po' camp". L'intera questione è stata però liquidata in fretta da Duncan, che via social ha chiarito: "Sto ancora ridendo per le affermazioni di questa mattina. Tutti sanno della storia del sesso a tre, ma non siamo mai andati oltre a quello. Voglio bene a Lee, ma non così tanto!"