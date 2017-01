Lea Michele, il seno sfugge sul red carpet

15:20 - Un miniabito verde, con gambe scoperte e seno in libertà. Lea Michele, la star della serie tv "Glee", è davvero in forma. Dopo la morte improvvisa del fidanzato Cory Monteith a luglio del 2013, l'attrice ha ritrovato il sorriso. E la voglia di piacere. Eccola infatti sul red carpet, alla presentazione dei palinsesti Fox, con una generosa scollatura che lascia intravedere un seno. Per la gioia dei fan e non solo.

Solo qualche giorno fa, l'11 maggio, su Twitter ricordava così il suo grande amore: "Il cuore più grande e il più bel sorriso...Sei nel cuore di tutti noi...Ti amiamo tantissimo. Buon compleanno". Intanto a Hollywood voci sempre più insistenti la vogliono fidanzata con il collega Mark Salling, con il quale si fa fotografare molto spesso ultimamente. Lei non smentisce come in passato ma non conferma. Che la svolta sexy sia merito del nuovo amore?