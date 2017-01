11 agosto 2014 Lea Michele è la più amata dagli adolescenti: trionfo ai Teen Choice Awards Sono stati assegnati a Los Angeles i premi per i personaggi dello showbiz più amati dagli adolescenti. In campo televisivo affermazioni ancora per "Glee", "The Vampire Diaries" e "Pretty Little Liars" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:03 - Sono stati assegnati nella notte a Los Angeles i Choice Teen Awards, gli "Oscar" per i personaggi della musica, della televisione e del cinema più amati dagli adolescenti. In campo televisivo "Glee" ancora sugli scudi, con Lea Michele migliore attrice "comedy". Premi anche per Nina Dobrev ("The Vampire Diaries") e Lucy Hale ("Pretty Little Liars").

Ad aprire lo show è stata Demi Lovato, che ha anche ricevuto la sua bella tavola da surf (il premio assegnati ai Teen Choice) come stella musicale dell'estate e per la canzone estiva "Really Don't Care". In campo televisivo "Pretty Little Liars" ha conquistato il premio anche come migliore serie drammatica, portando poi a casa un altro premio con Tyler Blackburn premiato come stella maschile dell'estate.



Soddisfazione anche per la truppa Kardashian, premiate per il loro reality, sempre in vetta ai gusti dei giovanissimi.



In campo cinematografico successo per il protagonista di "The Fault In Our Star", Ansel Elgort, votato non solo come "emergente" ma anche come miglior attore maschile nella categoria "drama". "The Fault In Our Star" ha preso la tavola anche come miglior film drammatico.