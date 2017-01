Lea Michele, coccole e pose sexy

13:04 - Momento magico per Lea Michele, che per la clip di "On My Way" ha sfoderato il suo lato più sexy indossano shorts mozzafiato e costumini attillati. A coccolare la stella di "Glee", tra un impegno lavorativo e l'altro, l'amico e collega Jonathan Groff. Tra le sue braccia Lea si sente al sicuro e sorride felice. "Gita mattutina con JG! Il modo migliore per iniziare la giornata!" ha cinguettato l'attrice su Twitter.

La carriera musicale della Michele è in ascesa, mentre sul set di "Glee" non sembra filare tutto liscio. A quanto riporta il sito TMZ pare infatti che l'attrice e cantante abbia avuto una violenta discussione con la collega Naya Rivera.



La compagna di set sarebbe stufa degli atteggiamenti da diva di Lea (come attenderla per ore sul set) e si sarebbe quindi rivolta alla produzione, suscitando le ire della Michele. La discussione si sarebbe conclusa con il licenziamento in tronco della Rivera, anche se una fonte vicina all'attrice si è affrettata a smentire la notizia.