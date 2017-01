Lea DeLaria: "Firmo un sacco di cacciaviti, colpa della scena in cui mi masturbo"

09:00 - Tra i fan di Lea DeLaria, la scontrosa Big Boo della serie "Orange Is the New Black", si è scatenata una nuova mania: avere un cacciavite firmato da lei. Nello show televisivo l'attrice è stata infatti protagonista di una scena in cui si masturba con il particolare attrezzo, che è già diventato un piccolo cult. "Per ora ne ho firmati 44, voglio tenere il conto" ha dichiarato divertita durante la conferenza stampa al PaleyFest di Los Angeles.

Il personaggio di Big Boo, la detenuta scontrosa che però si scioglie davanti alla sua cagnolina, ha fatto conoscere la comica americana anche alla nuova generazione di telespettatori: "Una volta quando i 16enni si avvicinavano a me era per sputarmi in faccia, ora invece mi fermano per dirmi quanto amino la serie".



"Orange Is The New Black" è ambientata dentro un carcere femminile ed ha come protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), che finisce dietro le sbarre per una storia di droga risalente a molti anni prima. In prigione rincontrerà la sua amante Alex (Laura Prepon) e tra loro si riaccenderà la passione di un tempo, tra litigate e sesso selvaggio. Dopo il successo dello scorso anno, Netflix ha deciso di rinnovare lo show e l'inizio della seconda stagione è previsto per il 6 giugno.