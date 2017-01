Le veline: "Ora siamo più spigliate"

12:49 - "Striscia la Notizia" è ripartita e le belle veline Ludovica Frasca e Irene Cioni sono più spigliate rispetto all'anno scorso e più unite. "Ora possiamo fare gli onori di casa, ci sentiamo più a nostro agio in tv rispetto all'anno scorso", raccontano a "Chi" che le ha incontrate nel backstage della trasmissione. I conduttori che le fanno ridere di più? "Ficarra e Picone".

Se Irene ammette che un po' i suoi familiari le mancano: "Appena posso torno da loro", Ludovica racconta che la mamma "chiede spesso di venire a Milano per stare con me". Ma quello della velina era un sogno? Irene guardava e sognava: "La mia preferita era la Nargi", mentre Ludovica preferiva Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Ludovica, che è fidanzata con Luca Bizzarri, sogna il matrimonio, per Irene è un "po' presto". Chi convolerà per prima a nozze?