Le grandi fiction Mediaset in diretta dai set

10:52 - Tempo di riprese per le grandi fiction targate Mediaset. Attori e troupe di "Le tre rose di Eva" sono infatti impegnati in questi giorni sul set per preparare le puntate della terza stagione. Si sono invece concluse da poco le riprese di "Squadra mobile", spin-off di Distretto di Polizia. Ciak nel siracusano per "Romanzo Siciliano", mentre a breve dovrebbero partire le riprese di "E' la mia famiglia", con protagonista Virna Lisi.

I prossimi episodi de "Le tre Rose di Eva" sembrano promettere grandi sorprese. Tra le foto degli abiti di scena pubblicati sulla pagina Facebook della fiction spunta infatti uno stupendo vestito da sposa. Chi sarà la fortunata ad indossarlo? Per ora è ancora top secret e non resta che aspettare le nuove puntate su Canale 5.



Riprese terminate per "Squadra Mobile", spin-off di "Distetto di Polizia con protagonisti Giorgio Tirabassi, Serena Rossi, Daniele Liotti, Elena Di Cioccio, Valeria Bilello e Antonio Catania. Su Facebook il cast saluta i fan, regalando qualche prezioso scatto in diretta dal set.

Claudia Pandolfi, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Nigro sono invece impegnati a Siracusa per "Romanzo Siciliano" (ex Ris: Sicilia Connection) e tra una sparatoria e un inseguimento aggiornano i telespettatori con gli scatti rubati nel backstage.



Tra qualche settimana è atteso il primo ciak di "E' la mia famiglia", la nuova fiction di Canale 5 con Virna Lisi e Giorgio Lupano. Una produzione in otto puntate in cui la Lisi è protagonista assoluta nei panni di una donna manager che cerca di dividersi tra azienda e figli.