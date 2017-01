Laura Torrisi: "Ho salvato mia figlia"

09:08 - Uno dei volti più amati della fiction di successo di Canale 5 "Il peccato e la vergona 2", Laura Torrisi, ha compiuto un gesto davvero eroico. L'attrice stava mangiando assieme al compagno Leonardo Pieraccioni e alla loro piccola Martina. D'un tratto un boccone si è bloccato in gola alla bimba che stava per soffocare. Laura con una manovra d'emergenza sulla schiena è riuscita a salvare la figlia.

"Ho dovuto in pochi secondi prendere la situazione in mano praticando la manovra che le ha permesso di espellere il cibo rimastole in gola. - ha spiegato Laura a Diva e Donna - Ringrazio il cielo di averla imparata prima, così sono riuscita a salvarla, Non voglio neanche immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se non fossi stata pronta. Ero sotto shock: nonostante il boccone fosse uscito, non mi sono tranquillizzata finché non ho sentito Martina piangere, proprio come è stato la prima volta in sala parto".