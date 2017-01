Laura Pausini sexy conquista il Messico

11:12 - Debutto in versione supersexy per Laura Pausini a La Vox Mexico, il talent messicano in cui la cantante veste i panni di coach al fianco di Ricky Martin, Yuri e Julion Alvarez. Scollatura mozzafiato e spacco vertiginoso per Laura che sul palco gioca sul vedo-non vedo creato da un elegantissimo outfit nero.

Seno che fa capolino dal vestito raffinato e bollente sul palco, gambe che nude che si intravedono sotto il vestito lungo dallo spacco centrale e profondissimo. Laura Pausini incanta ancora una volta e conquista il Messico. I prossimi mesi saranno fitti di impegni per la cantante di Solarolo tra tv, collaborazioni e un tour internazionale all'inizio del 2015. La Pausini è in formissima e pronta per fare da portabandiera della musica italiana all'estero.



Intanto a chi le chiedeva sui social di una cicogna in volo – giustificata da una gonna a palloncino e una mano sulla pancia – la cantante ha replicato subito di non essere incinta.