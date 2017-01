16 settembre 2014 Lamberto Sposini torna a sorridere con l'amica Mara Venier Le immagini che pubblica il settimanale "Chi" mostrano i miglioramenti del giornalista, in fase di riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2011 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Lamberto Sposini torna a sorridere con Mara Venier. Ancora in fase di riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2011, il giornalista e presentatore tv migliora di giorno in giorno come dimostrano le immagini che pubblica "Chi" che lo ha immortalato a pranzo con la sua amica di sempre. La Venier scrive sul settimanale: "E' un evento speciale perché, nonostante lo venga a trovare sempre quando sono a Milano, è il nostro primo pranzo fuori al ristorante".

"E' una gioia vedere i suoi passi in avanti nella riabilitazione - prosegue Mara sul settimanale 'Chi' in edicola il 17 settembre - la sua forza di volontà è straordinaria". La Venier, che con Sposini ha condotto La vita in diretta, sottolinea: "La mia amicizia con Lamberto può essere riassunta in due parole: cibo e risate. Abbiamo un rapporto che definirei da commilitoni, alla pari. Quando l'ho conosciuto mi è sembrato freddo, poi quando è venuto a cena casa mia e ha cucinato una amatriciana pazzesca nacque quel meraviglioso regalo che è la nostra amicizia".