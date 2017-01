Lamberto Sposini, parla l'ex compagna: "Non tornerà in tv, si sente solo"

16:37 - Sono passati ormai tre anni da quando Lamberto Sposini fu ricoverato per un ictus, ma anche adesso che è guarito il giornalista non ha nessuna intenzione di tornare in televisione. "Lamberto non tornerà a fare televisione, si sente solo - ha spiegato l'ex compagna Sabina Donadio a Radio Monte Carlo - Ha sempre chiesto il massimo a se stesso e non credo si ripresenterà. Un'emorragia cerebrale lascia dei segni, sarei una pazza a negarlo".

"Lamberto sta meglio, la sua è una vita in costruzione, una vita che giorno dopo giorno va migliorando - ha poi precisato Donadio - Ma non è più quello di prima. Certamente non tornerà a fare il giornalista, non tornerà a fare televisione"



Sposini fu colpito tre anni fa da un ictus, che ha lasciato segni pesanti sul suo corpo. "Il percorso è lungo, non escludo che questo percorso ci porterà a riavere Lamberto meglio di prima. Io ci spero perché ho una figlia che prima era una bambina, adesso è una ragazzina, e un giorno sarà lei ad accompagnare questo padre nella vecchiaia. Io spero che le condizioni di Lamberto siano sempre in progresso".



La Donadio ha poi scherzato sul rapporto conflittuale con l'ex marito: "Me ne ha fatte di tutti i colori, lo ammetto. Il suo caratteraccio è rimasto intatto, la bellezza è rimasta la medesima. La fede calcistica anche, malgrado io ci abbia provato quando si è svegliato dal coma a dirgli 'sei della Roma'. Purtroppo è rimasto juventino sfegatato".