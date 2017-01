Laetitia Casta, un'amica da sogno a "Verissimo"

15:19 - Sabato primo marzo alle 16 su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio Alvin e Jonathan. Questo sabato saranno ospiti: Paolo Bonolis, Laetitia Casta (al cinema con il nuovo film di Giovanni Veronesi "Una donna per amica"), Ron (che ha dichiarato: "Marco Alemanno non era il compagno di Dalla"), Dalila Di Lazzaro e Pierdavide Carone.

Previsto anche un collegamento con Alessia Marcuzzi che, solo per "Verissimo", svelerà preziose anticipazioni sulla tredicesima edizione di “Grande Fratello” al via il 3 marzo su Canale 5. Inoltre, Alvin ha incontrato Max Pezzali nel backstage del suo ultimo tour.



Ron: "Marco Alemanno non era il compagno di Dalla" - “Marco Alemanno non era il compagno di Lucio Dalla. Era una figura molto importante per lui perché gli risolveva dei problemi enormi. Era il suo segretario ed era il suo produttore”. Per la prima volta Ron, ospite a Verissimo per presentare il suo album “Un abbraccio Unico”, si toglie un peso e rivela pubblicamente la vera natura del rapporto che legava Lucio Dalla a Marco Alemanno. A Silvia Toffanin, il cantautore dichiara: “Non so perché alla morte di Lucio abbiano tirato fuori questa cosa. Non si può – prosegue Ron – alla morte di una persona così importante per l’Italia andare a toccare una sfera così privata e intoccabile, perché, prima di tutto non era vero e, secondo, perché così hanno tolto a Lucio un pezzo di dignità”.