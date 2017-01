Lady Gaga, il fidanzato Taylor Kinney le pizzica il sedere in strada

11:52 - Taylor Kinney non ha saputo resistere alla tentazione di acchiappare al volo il lato B della fidanzata Lady Gaga e l'ha palpato in mezzo alla strada, per la gioia dei paparazzi presenti. Kinney è uno dei protagonisti della serie tv "Chicago Fire", in onda su Italia 1 in prima serata a partire dal 20 giugno. Sul set interpreta un pompiere che rischia quotidianamente la vita tra fuoco e fiamme, ma ad accenderlo nella vita reale bastano le curve della sua amata.

Una scenetta surreale quella che ha avuto luogo fuori dall'appartamento newyorkese di Lady Gaga. La star stava uscendo con il suo cagnolino, arrampicata su un paio di trampoli e fasciata in un vestitino che le copriva a malapena il sedere. Ad un certo punto le si è avvicinato un individuo in felpa e jeans larghi, che le ha piazzato una mano sul didietro e se n'è andato come se nulla fosse. Né la Gaga, né gli addetti alla security hanno battuto ciglio. Non si trattava infatti di un fan troppo invadente, ma del compagno Taylor Kinney.

"Chicago Fire" è la bollente serie tv che andrà in onda su Italia 1 dal 20 giugno, ogni venerdì in prima serata. Protagonisti il tenente Matthew Casey (Jesse Spencer) e l'esuberante Kelly Severide (Taylor Kinney) che sono in perenne conflitto, specie dopo la morte del collega Andrew Darden. Fanno parte del gruppo anche il nuovo arrivato Peter Mills (Charlie Barnett), il veterano capo-squadra Wallace Boden (Eamonn Walker), la paramedica gay Leslie Elisabeth Shay (Lauren German) e il pompiere Christopher Herrmann (David Eigenberg).