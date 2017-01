La5 si arricchisce con il meglio delle serie tv made in USA

10:00 - Il palinsesto autunnale di La5 si arricchisce con il meglio delle serie tv americane. Sul canale rosa di Mediaset sbarca infatti in prima tv free "The Carries Diaries", sorta di prequel di 'Sex and the City', mentre "The Vampire Diaries" torna con i nuovi episodi della quinta stagione. Spazio anche alle amiche di "Gossip Girl", alle bellissime bugiarde di "Pretty Little Liars".

Piatto forte della programmazione è "The Carrie Diaries", per la prima volta su una rete free, che fa luce sul passato della protagonista di "Sex and the City" Carrie Bradshaw (interpretata negli Anni Novanta da Sarah Jessica Parker). Anni prima di vivere nei quartieri alti di Manhattan, Carrie (AnnaSophia Robb) era un'adolescente di provincia che sognava di diventare scrittrice.



In autunno tornano anche i protagonisti di "The Vampire Diaries", che nella quinta stagione dovranno fare i conti con nuovi pericoli. Dopo avere passato l'estate con Damon (Ian Somerhalder), Elena (Nina Dobrev) si prepara ad affrontare il college. Stefan (Paul Wesley), che era stato rinchiuso da Silas in una cassaforte, durante l'estate si è invece esercitato ad annegare e tornare in vita.



In onda anche la quarta stagione di "Gossip Girl" in cui Blair (Leighton Meester), gelosa della nuova ragazza di Chuck, la allontana da lui con uno stratagemma. Tornata da Parigi Serena (Blake Lively) è pronta a sceglier tra Dan e Nate, ma li trova entrambi impegnati.



Spazio poi alle bellissime protagoniste di "Pretty Little Liars", che con le loro mezze verità cercheranno di far luce sulla scomparsa della loro amica Alison.