La vedova di Funari presenta il compagno Antonio: "Con lui ho ritrovato l'amore"

11:15 - Dopo la perdita del marito Gianfranco Funari, nel 2008, la vedova Morena Zapparoli ha ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo amore. Ospite di "Domenica Live" l'ex signora Funari ha presentato ufficialmente il suo nuovo compagno Antonio. "Gianfranco me lo diceva sempre, non voleva che rimanessi sola - ha raccontato Morena - Dopo due anni ho incontrato Antonio. Non pensavo più di rivivere un grande amore".

Dopo il lutto, però, il destino aveva in serbo per Morena un altro grande incontro: "Un mio compagno delle medie mi aveva invitato ad una cena con alcuni amici. Lui mi ha portato questo pezzo di Marc'Antonio, che era venuto con il suo bambino di otto anni".



Dopo quella sera i due hanno iniziato a scriversi, finché lei non gli ha dato il suo numero di telefono. "Ero contentissimo, ero così sconvolto che l'ho chiamata dopo una mezz'ora di sudorazioni varie - ha svelato divertito Antonio - Tra me lei è scoccata subito la scintilla e ci siamo baciati dopo quattro giorni. Queste cose vengono da sole, non c'è bisogno di programmarle".