La suocera contro Carmen Di Pietro

09:37 - Ormai la storia tra Carmen Di Pietro e l'ex Giuseppe è diventata una soap. A "Pomeriggio Cinque" arriva anche la suocera della showgirl che la rimprovera: "Non sta stirare". Mentre l'ex moglie di Sandro Paternostro le ricorda che è stata tradita: "Ho trovato delle foto sul cellulare con un'altra donna che indossava un babydoll".

"Giuseppe è buono, bravo, non tradisce - dice la madre - vuole la famiglia riunita. Carmen, tu non l'hai sposato per non perdere la pensione. Mio figlio prende lo stipendio, ha la sua bella villa". Quello della pensione, che la Di Pietro percepisce come vedova del giornalista Paternostro, è un tema scottante: Giuseppe ha sempre rimproverato all'ex compagna di non volerlo sposare per non perderne il diritto: "Non è vero assolutamente. Infatti siamo andati a vedere le bomboniere", replica Carmen che ricorda di aver trovato delle foto compromettenti: "Quando la frittata è stata fatta e l'uovo è stato sbattuto non rientra più".



Quindi interviene la suocera: "A me dispiace se a casa pensano che è tutta una farsa. Questa roba è vera, lui sta male, tu sei ancora innamorata. Tu sai come la penso? Sono terrona, all'antica. Io non riuscirei. Ammiro le donne che sanno perdonare un tradimento. Però io ti dico, ci sono due bambini. Se tu sei ancora innamorata, lui è innamorato perso, prova a perdonarlo".