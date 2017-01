24 settembre 2014 La ragazza con tre seni è un fake? Ora spunta la prova, ma lei insiste: "Tutto vero" Un documento della polizia di Tampa potrebbe smascherare la giovane: nel suo bagaglio, ritrovato dopo un furto, rinvenuta una protesi con tre seni finti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:12 - "E' un fake, tutta una finzione". Le accuse contro Jasmine Tridevil, la 21enne della Florida che ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica per farsi impiantare un terzo seno, ora potrebbero rivelarsi fondate. La prova che la incastrerebbe è un documento della polizia aeroportuale di Tampa che segnala il ritrovamento di un bagaglio contenente una protesi con tre seni. Il bagaglio, guarda caso, rubato poco prima alla giovane.

Una copia della denuncia è finita presto online, ma la ragazza non si è arresa e su Facebook ha annunciato: "Si trattava solo di un calco del mio décolleté, un fan mi ha offerto 500 dollari per farlo. Il mio seno è vero, non si tratta di protesi finte che metto e tolgo. E molto presto fornirò nuove prove, nessuno avrà più dubbi".



Le immagini della ragazza, una massaggiatrice di Tampa, in poche ore sono rimbalzate da un sito all'altro girando tutto il mondo. Tanto che alcune indiscrezioni parlavano di un possibile reality firmato Mtv con la giovane come protagonista. Ma il sogno potrebbe ben presto svanire se le accuse degli internauti si rivelassero fondate.