La nuova casa di Francesco Monte è quasi pronta

10:19 - E' quasi pronta la nuova dimora di Francesco Monte. L'ex tronista di "Uomini&Donne" sta finendo di arredare il suo nuovo appartamento a Milano e a dargli una mano c'è un'aiutante speciale, la fidanzata Cecilia Rodriguez. Insieme da quest'estate i due avevano raccontato a "Verissimo" di non essere ancora pronti per la convivenza. Per ora, la sorellina di Belen, si limita a dare un tocco femminile a "Casa Monte".

Non mancano gli scatti buffi, a sottolineare la loro comprovata affinità. Francesco punta il trapano contro la fidanzata che fa una smorfia tra il divertito e lo spaventato salvo poi vederla, nella foto successiva, "addormentata" dentro la struttura del letto. I più maligni avevano criticato la relazione tra il pugliese e l'argentina eppure, a giudicare dai loro scatti social, la loro storia sembra procedere a gonfie vele.



Fidanzati in casa, lei è stata spesso in Puglia dalla famiglia di Francesco e lui è volato in Argentina dai suoceri appena dopo Natale. Ora che tutti e due sono a Milano sembra che il sentimento sia destinato a crescere, così come le foto che li ritraggono insieme. Chissà se seguiranno le orme di Belen e Stefano e convoleranno a nozze? Il nido, ormai, c'è...