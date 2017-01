La conduttrice Barbara Walters: "Ho dato un nome al mio vibratore"

11:06 - L'amore non ha età, ma neanche il sesso. La conduttrice americana Barbara Walters, 84 primavere alle spalle, è stata protagonista di un divertente siparietto quando ha svelato i suoi piaceri proibiti nel salotto del talk show mattutino "The View". Whoopi Goldberg, ospite anche lei in studio, ha punzecchiato la Walters sul tema dei vibratori e la presentatrice ha non si è tirata indietro: "Sai come lo chiamo io? Selfie".

Lo show del mattino dell'ABC ha preso una piega a luci rosse a causa di un fraintendimento linguistico. La padrona di casa Jenny McCarthy ha infatti chiesto alla Walters se si amasse di più oggi rispetto al passato, ma la sua domanda ha dato il via ad un piccante doppiosenso.



L'84enne, ammiccando al pubblico, ha infatti risposto sorpresa: "Mi stai chiedendo se mi amo? L'amore verso se stessi va bene, ma è anche carino...". A quel punto Whoopi Goldberg ha interrotto la frase per commentare divertita: "Stai parlando di nuovo del tuo vibratore? Non ci posso credere". La Walters, forse offesa per il poco rispetto riservato al sex-toy, ha quindi puntato il dito contro l'interlocutrice rivelando orgogliosa: "Lo sai come si chiama? Selfie".