L'autunno di Canale 5 si accende con il grande cinema italiano

12:04 - Canale 5 sta preparando una stagione di grandi film. Per il prossimo autunno Mediaset propone infatti tante anteprime tv assolute come "Sole a catinelle", la commedia di Checco Zalone che ha battuto ogni record al botteghino, e "Venuto al mondo", il dramma con protagonista una struggente Penelope Cruz. Tra le novità anche la commedia "Buongiorno papà" con Raoul Bova e la favola romantica "Tutta colpa di Freud".

Tra i film che animeranno il palinsesto autunnale di Canale 5 anche il toccante "Quello che so sull'amore" di Gabriele Muccino, che vanta un cast hollywoodiano di prim'ordine. Tra i protagonisti troviamo nomi del calibro di Gerard Butler, Jessica Biel, Dennis Quaid, Uma Thurman e Catherine Zeta-Jones.



Per la prima volta sul piccolo schermo anche la commedia record di incassi "Sole a catinelle", che vede Checco Zalone alle prese con un turbolento viaggio on the road insieme al figlio. Raoul Bova è invece un dongiovanni impenitente in "Buongiorno papà", la cui vita cambia radicalmente quando suona alla porta Layla, la figlia 17enne di cui ignorava l'esistenza.



Risate tutte al femminile invece con "Ci vuole un gran fisico" in cui Angela Finocchiaro, una donna alla soglia dei 50 anni, cerca di reagire al tempo che passa. La maternità negata di Penelope Cruz è la protagonista assoluta in "Venuto al mondo", dove la guerra dei Balcani si intreccia a doppio filo con il dramma di una donna che non può avere bambini.



Romanticismo e leggerezza sono invece gli ingredienti di altre due commedie made in Italy: "Tutta colpa di Freud", che indaga sul rapporto tra un padre e le sue tre figlie, e "Sapore di te", ambientato nella Versilia balneare degli Anni Ottanta.