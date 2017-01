20 febbraio 2014 Kim Kardashian, il prezioso sedere assicurato per 15 milioni di euro ll futuro marito Kaney West l'ha convinta ad investire sul suo lato B Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:42 - E' celebre per le sue curve prosperose e adesso Kim Kardashian, protagonista con le sorelle del vip-reality "Al passo con le Kardashian", ha deciso di mettere al sicuro il suo prezioso lato B. La prezzemolina della tv ha infatti assicurato il didietro per ben 15 milioni di euro. "Le persone sono pazze del suo sedere - ha svelato una fonte al magazine inglese "Grazia - Kanye l'ha incoraggiata a stipulare una polizza".

"Kanye ha chiamato il loro broker per valutare il sedere di Kim. Hanno tenuto conto di diversi fattori tipo quanto del suo lavoro è basato su questa parte del corpo e l'impatto che un possibile danneggiamento avrebbe sulla sua carriera".



Il lato B della Kardashian, però, non sarebbe del tutto naturale; almeno a quanto riporta il tabloid "Closer". "Kim non ha impianti, ma si è fatta iniettare sul sedere il grasso della pancia e delle cosce - ha rivelato una fonte anonima, svelando anche i trucchetti usati dalla star - Qualche volta indossa degli slip imbottiti per farlo sembrare più grosso".