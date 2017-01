Kim Kardashian appare in "2 Broke Girls"

11:21 - Non solo "Al passo con i Kardashian". Kim Kardashian punta tutto sulla tv. O almeno ci prova. La star sarà infatti la guest star in una puntata della quarta stagione della serie tv "2 Broke Girls". Interpreterà se stessa e farà una incursione Williamsburg, dove Max e Caroline spereranno fino all'ultimo di averla nel loro negozio di cupcake.

Kim, fresca di matrimonio con Kanye West (si sono sposati a maggio a Firenze), ha accettato con "ironia" la partecipazione alla serie tv. Le protagoniste scoprono infatti che nella loro cittadina si stanno girando alcune puntate del reality "Al passo con i Kardashian" e proveranno in tutti i modi di approfittare dell'occasione per ricevere un po' di notorietà. La puntata, negli Usa, andrà in onda il 27 ottobre.