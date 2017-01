Kevin Costner, dai pescherecci al red carpet

12:19 - "Da giovane lavoravo sui pescherecci per pagarmi gli studi e negli ultimi 20 anni mi sono battuto contro l'inquinamento degli oceani”. Così, Kevin Costner, racconta i suoi inizi lontano dai red carpet. Impegnato sul set per uno spot tv girato sulla costiera Amalfitana e diretto da Luca Miniero (regista di "Benvenuti al Sud"), l'attore interpreta se stesso mentre riscopre le bellezze della vita "vera".

“Lavorare con Kevin Costner è stato fantastico! - ha raccontato il regista Luca Miniero - E' stato come realizzare un sogno! Un attore pluripremiato, Premio Oscar, che sul set ha la voglia di un debuttante: ecco cosa significa essere una star". Sul set, infatti, Costner interpreta se stesso, un divo di Hollywood che si trasferisce sulla costiera Amalfitana, scatenando la curiosità della gente del posto. Lontano dai red carpet e dalle feste vip, l'attore riscopre ciò che è davvero importante: il piacere di stare insieme e l'amore per il mare.



Da più di 20 anni Kevin Costner è impegnato nella lotta contro l’inquinamento degli oceani, una missione che nasce da un forte legame con il mare oltre che da una sincera preoccupazione per il destino del pianeta. Un impegno che vede il Premio Oscar schierato in prima linea anche dal punto di vista finanziario.