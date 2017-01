16 agosto 2014 Kendra Wilkinson, la playmate shock in tv: "Mio marito mi ha tradita con un trans" All'epoca era incinta di otto mesi e lo venne a sapere dai giornali Tweet google 0 Invia ad un amico

13:04 - Dopo Tori Spelling, ex stellina di "Beverly Hills", adesso un'altra bellezza ha deciso di lavare i panni sporchi in tv. La playmate Kendra Wilkinson è infatti protagonista del reality show "Kendra On Top", durante il quale ha ammesso che il marito Hank Baskett l'ha tradita con un transessuale, quando era all'ottavo mese di gravidanza. "Il nostro matrimonio è andato a rotoli" si è sfogata davanti alle telecamere.

"Ogni parola che arrivava dai tabloid boom... boom... boom. Quando l'ha fatto? Quando ero incinta di otto mesi - ha detto tra le lacrime la modella nel teaser del suo reality "Kendra on Top" - Mi sentivo come se mi avessero sparato. Il nostro matrimonio è andato a rotoli".



La Wilkinson ha così confermato quello che il gossip aveva già portato alla luce: il marito Hank Baskett ha avuto un affaire con un trans mentre lei era in dolce attesa della figlia Alijah. Ora la playmate starebbe pensando al divorzio e una fonte ha rivelato a Us Weekly che "era furiosa e ha gettato la fede nel water. Ha poi buttato in piscina tutte le foto del matrimonio".