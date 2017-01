13 agosto 2014 Kendall Jenner, la baby Kardashian lancia soldi in faccia alla cameriera Era uscita da un locale senza pagare, dopo che avevano rifiutato di servirle alcol Tweet google 0 Invia ad un amico

13:56 - Piccole Kardashian crescono.... maleducate. La piccola di casa Kendell Jenner si è infatti resa protagonista di una scenetta imbarazzante in un ristorante di New York dove stava cenando. A quanto riporta il New York Post la modella era uscita dal locale senza saldare il conto, dopo che lo staff si era rifiutato di servirle alcolici (in quanto minorenne). Raggiunta dalla cameriera le avrebbe gettato in faccia le banconote.

Kendall Jenner stava cenando in un rinomato locale di New York con la Hailey Baldiwin, figlia dell'attore Stephen, quando si è vista rifiutare un'ordinazione alcolica in quanto ancora minorenne (compirà infatti 18 anni a novembre).



"Kendall si è alzata e se n'è andata senza pagare il cibo, circa 60 dollari, e senza lasciare la mancia - ha dichiarato un testimone - Quando la cameriera l'ha inseguita lei e Hailey hanno iniziato a ridere. Poi ha tirato fuori dal portafoglio un paio di banconote da 20 dollari e le ha tirate addosso alla cameriera, continuando a camminare. Senza neanche controllare se bastassero a saldare il conto".