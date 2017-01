Kate Hudson shock in tv: "Io e mia madre vediamo la gente morta"

10:05 - Kate Hudson sembra avere poteri soprannaturali e, ospite del talk show inglese "Alan Carr Show", ha svelato di riuscire a vedere le persone morte. Un talento che ha ereditato dalla madre, l'attrice e regista Goldie Hawn. "Non è che le vediamo davvero - ha precisato - Ma sentiamo il loro spirito. Credo che il nostro cervello riesca a captare le energie e le possa poi visualizzare".

L'attrice 35enne era ospite insieme al collega Zach Braff per promuovere "Wish I Was Here", la commedia romantica che li vede protagonisti. Durante l'intervista, però, si è lasciata andare a rivelazioni piuttosto sconcertanti tirando in ballo il mondo dell'aldilà: "Quando vedi qualcosa devi dire all'energia in che anno siamo e che lei non appartiene al presente". Più che un ruolo da innamorata, la Hudson sarebbe perfetta per il sequel de "Il sesto senso".