Karina Cascella: "Sono single da due anni"

11:48 - Era già partita la caccia al fidanzato che in molti avevano già identificato in Denny Montesi (ex di Anna Falchi), ma Karina Cascella frena gli animi dei fan e assicura di essere sola. Su Instagram l'ex protagonista si "Uomini e Donne" aveva postato una foto di due mani che si incrociano poi però ha sottolineato: "Due anni da single, non mi manca nulla, voglio solo mia figlia Ginevra".

In molti hanno infatti fantasticato che Karina si fosse finalmente fidanzata, ma la bella showgirl che recentemente ha lanciato anche un singolo come contante ha subito spento le speranze: "Volete sapere la verità? Ci sono cose che dico senza problemi... Altre che giustamente tengo per me. In questi ultimi due anni da single diciamo così, non è che non abbia mai provato a ricominciare. L'ho fatto e non rimpiango nulla e nessuno... anzi. Però se devo trarre delle conclusioni, onestamente, devo ammettere che a me per il momento non manca nulla".



La Kascella ha un solo desiderio, godersi la viglia Ginevra avuta con Salvatore Angelucci: "Voglio solo lei ora. Voglio solo questo faccino bellissimo, non ho bisogno di nient'altro.. L'estate sta finendo e questo è il mio bilancio".