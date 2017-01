Kaley Cuoco, sexy bikini a cavallo del cigno

10:30 - Bikini mozzafiato per Kaley Cuoco, la biondina tutta pepe di "Big Bang Theory", che prende il sole in piscina a "cavallo" di un cigno gonfiabile. L'attrice, fresca di nozze con Ryan Sweeting, è stata immortalata dal maritino che ha poi condiviso lo scatto su Instagram. Le sue curve perfette non sono però tutto merito di Madre Natura e, dopo anni di indiscrezioni, l'attrice ha recentemente ammesso di essere ricorsa al bisturi.

La Cuoco ha infatti confessato a "Cosmopolitan" di essersi rifatta il seno all'età di 18 anni e di non essere assolutamente pentita: "E' stata la migliore decisione della mia vita".



Il décolleté le ha spalancato le porte del successo, ma anche i suoi flirt celebri l'hanno aiutata parecchio. Specie quello con l'attore Henry Cavill: "Nessuno mi seguiva fino al mio incontro con Superman. Faccio questo lavoro da 20 anni e fino a quel momento potevo andare ovunque e fare qualsiasi cosa senza che i paparazzi mi riconoscessero. La visibilità dopo è stata pazzesca".