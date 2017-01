Kaley Cuoco, bikini e acrobazie in spiaggia

14:20 - Kaley Cuoco, la biondina della sit-com "Big Bang Theory", ha detto addio ai suoi amici nerd ed è volata a Cabo San Lucas, in Messico, per una vacanza all'insegna del relax. In compagnia del maritino Ryan Sweeting e di alcune amiche, Kaley si diverte in spiaggia provando acrobazie ed esercizi che mettono in evidenza il suo fisico asciutto e sportivo. Per ora il set è ancora lontano e l'attrice si gode il meritato riposo.