Juliana Moreira: "Ho fatto a botte con una mia amica"

13:52 - Dietro il sorriso dolce e il fisico da ragazzina Juliana Moreira nasconde una passione da vera dura: la thai boxe. A "Paperissima Sprint" diverte i bimbi insieme al Gabibbo, ma tra le corde non perdona. "Sul ring io e la mia amica Elisa ci siamo picchiate davvero, è stato un combattimento autentico - svela a "Top" - Alla fine del match mi faceva malissimo la tibia e sono stata due giorni senza camminare. Però mi sono sentita una guerriera".

Per Juliana il ring è stato un vero toccasana soprattutto durante il periodo post-parto: "Consiglio a tutte le mamme il muay thai perchè dopo la gravidanza ho fatto fatica a riprendermi. Fare questo sport mi ha aiutato sia fisicamente che in autostima e senso di sicurezza. Quando diventi mamma ti vengono delle paure assurde, il muay thai mi ha aiutato a non avere troppi timori quando vado in giro con la bambina".



Una volta che indossa i guantoni la Moreira è pronta a colpire chiunque, anche il compagno Edoardo Stoppa con cui condivide la passione per questo sport: "E' un'arte marziale in cui c'è molta spiritualità e rispetto per gli sfidanti. Questo ha affascinato molto sia me che Edoardo così abbiamo iniziato ad andare in palestra tutti i giorni. Non c'è niente di più bello che andare in palestra insieme a sfogarci. Anzi, quando mi fa arrabbiare gli do un pugno in più e mi passa subito!".