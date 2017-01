Julia Roberts, che pallonata in faccia!

11:40 - Si è presa una bella pallonata in faccia Julia Roberts al talk "The Tonight Show Starring" di Jimmy Fallon. La bellissima attrice 46enne, infatti, si è prestata al gioco del "Face Balls" con il presentatore, che consiste nel buttarsi palle gonfiabili sul viso. Il risultato è stato davvero divertente.

Julia sta promuovendo il suo nuovo film tv "The Normal Heart", che ha ricevuto 16 nomination agli Emmy. In questi giorni invece è stata avvistata in Toscana, dove sta girando uno spot televisivo per una marca di lingerie italiana. I fan sono già in trepidazione.