Julia Louis-Dreyfus ricca e nuda

12:54 - Julia Louis-Dreyfus è una delle attrici televisive più amate in America. E' stata protagonista del telefilm andato in onda tra gli anni 80 e 90 "Seinfeld" e del recente "Veep", acclamato dalla critica. La star del piccolo schermo a 53 anni ha deciso di posare senza veli sulla rivista Rolling Stone con la schiena piena di tatuaggi e scritte, come fosse una sceneggiatura.

Nell'intervista al giornale americano però rivendica la sua indipendenza: "Dicono che io sia ricca grazie a mio padre. Ma io con lui non c'entro nulla". Insomma nuda sì ma raccomandata no.