Jude Law, quante smorfie in tv!

13:29 - Lui è uno dei belli di Hollywood per eccellenza, così si può permettere anche di farsi immortalare in pose non proprio seducenti. D'altronde Jude Law è un giocherellone e quando Jimmy Fallon, durante il suo show televisivo "Tonight Show", gli ha chiesto di fare l'imitazione di alcune smorfie di bimbi che hanno inviato le espressioni buffe al programma non si è tirato indietro. Il risultato è stato davvero divertente.