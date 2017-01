13 giugno 2014 Josè Perez: "Ballo la Callas con passione" L'ex ballerino di "Amici" è uno dei protagonisti di "Callas, il mito", dal 19 al 21 giugno al Teatro Nazionale di Milano di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - La grande popolarità l'ha avuta grazie ad "Amici", dove da anni Josè Perez è uno dei ballerini professionisti. Ora però si cimenta in uno spettacolo tutto nuovo, "Callas, il mito", dedicato al grande soprano, dal 19 al 21 giugno al Teatro Nazionale di Milano. A Tgcom24 l'artista cubano racconta: "Ci sarà molta passione".

Con coreografie di Anselmo Zolla e la regia di José Possi Neto, "Callsa, il mito" celebra, in occasione del novantesimo anniversario della nascita, la vita e le opere della più importante cantante lirica di tutti i tempi. Dopo il debutto brasiliano al Festival de Teatro de Curitiba del 5 aprile, inizia il tour internazionale prima a Milano e poi a Parigi.



Josè parlaci dello spettacolo...

E' una bella novità, giochiamo molto con la danza, la scenografia poi ha un ruolo importantissimo. Ci sono dei cambi di luce straordinari.



E c'è molta passione...

Sì, in Casta Diva ho un passo a due con due donne, sono conteso da loro. E' molto travolgente, in un scena una ballerina si spoglia anche, un nudo artistico breve ma intenso.



Dopo Milano porterete in giro lo spettacolo?

Sì, subito dopo a Parigi, poi qui in Brasile, dove mi trovo in questo momento. Sono molto legato a questa terra perché qui vivono i miei bambini, due gemelli Enry e Lisa...



Raccontaci l'esperienza ad "Amici"...

Molto bella dal punto di vista personale. Ogni volta che vedo questi ragazzi in cerca di fortuna mi ricordo i miei inizi, a Cuba, quando cercavo in tutti i modi di far notare il mio talento...



Cos'è per te "Amici"?

E' la grande possibilità, mi ha dato una notorietà enorme, mi permette di fare in tv quello che ho sempre fatto in teatro...



Tornerai anche l'anno prossimo?

Non lo so, se Maria mi chiama, ha bisogno di me anche solo per una puntata, io corro. Di sicuro passerò molto tempo in Brasile con i miei figli, li ho trascurati molto in questi anni e voglio recuperare.



Con Alessandra Celentano hai un bellissimo rapporto.

Per per me è Mamma. La conosco da prima di Amici, ci siamo incontrati molti anni fa a Firenze, per me è un punto di riferimento importante in Italia, dove sono solo, senza famiglia.... per me è Mamma....



A proposito sei single?

Non sto più da tempo con la madre dei miei figli, ora mi dedico solo al lavoro e ai miei bambini, l'amore chissà...