Joan Rivers è morta: l'America piange la sua attrice più pungente

08:19 - Alla fine non ce l'ha fatta. L'attrice Joan Rivers si è spenta a 81 anni, come ha annunciato la figlia Melissa. Era una delle presentatrici più note in America, considerata quasi una leggenda della tv per le sue provocazioni. Le autorità sanitarie di New York hanno deciso di avviare un'indagine sulla clinica dove la Rivers era stata ricoverata per un intervento alla gola, durante il quale aveva smesso di respirare entrando in coma.

"E' con profondo dolore che annuncio la morte di mia madre, Joan Rivers - si legge in un comunicato della figlia, Melissa - "Si è spenta serenamente alle 13.17 (ora locale) circondata dalla sua famiglia e dagli amici piu' intimi. Io e mio figlio vogliamo ringraziare i medici, le infermiere e il personale del Mount Sinai per le cure che hanno dato a mia madre. (...). La gioia più grande di mia madre era di far ridere le persone. Anche se è difficile farlo ora, so che il suo ultimo desiderio sarebbe stato quello di vederci ridere presto", conclude la nota.



Alla notizia della sua morte i social media sono stati sommersi da messaggi dei fan, di personaggi dello spettacolo e del cinema.



Joan Rivers non risparmiava nessuno e nessun argomento era off limits: da Elizabeth Taylor, alla regina Elisabetta, ad Anna Frank. "Prendo in giro tutti, senza distinzione di razza, colore o religione", disse durante un'intervista al Toronto Star. "Ogni scherzo, anche se di cattivo gusto, è fatto per attirare l'attenzione su qualcosa che mi interessa davvero".