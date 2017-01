Joan Rivers è in coma farmacologico

08:31 - Apprensione in America per l'81enne Joan Rivers. Una delle più irriverenti attrici comiche della tv Usa è stata ricoverata in gravi condizioni a causa di complicazioni sopraggiunte durante un intervento chirurgico alla gola. Lo riferiscono i media americani. Al momento la Rivers è in coma farmacologico e i medici valuteranno tra qualche ora se ci sono stati danni permanenti a livello neurologico.

L'attrice ha avuto un arresto cardiaco ed è stata trasportata d'urgenza al Mount Sinai Hospital di New York da una clinica nell'Upper East Side. La Rivers è stata spesso al centro di polemiche per i suoi commenti taglienti e le sue provocazioni. L'ultima riguardava il presidente Usa Barack Obama e la moglie Michelle: l'opinionista ha detto che erano rispettivamente un gay e un trans.