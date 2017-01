Jimmy Fallon alla guida del "Tonight Show"

11:58 - Il programma televisivo "The Tonight Show" torna a New York e lo fa con un nuovo presentatore. Dopo ben 22 anni, Jay Leno ha infatti abbandonato la conduzione del celebre talk-show della Nbc, sostituito da Jimmy Fallon. Il network punta su un cambio generazionale e ha rimpiazzato Leno, 62 anni e simbolo di una comicità tradizionale, con il 38enne che sino ad ora era alla guida del "Late Night with Jimmy Fallon".

Il debutto del nuovo conduttore dietro la scrivania del "The Tonight Show" vede la partecipazione di una rosa di ospiti illustri. La prima puntata è stata infatti inaugurata dagli U2 e Will Smith. L'ex "Principe di Bel-air" si è inoltre scatenato insieme al conduttore in una coreografia tutta da ridere, ricreando le mosse hip-hop più famose e strizzando l'occhio al fenomeno twerking di Miley Cyrus.



Nei prossimi giorni lo show vedrà susseguirsi artisti del calibro di Lady Gaga, Bradley Cooper e Justin Timberlake. Il 20 febbraio puntata speciale con la first lady Michelle Obama, che era già stata ospite lo scorso anno del talk show di Jimmy Fallon.