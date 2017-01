Jessica Paré, la mogliettina di "Mad Man" provoca con uno strip mozzafiato

10:00 - In "Mad Man" è stata protagonista di ciak bollenti nei panni della mogliettina di Don Draper (Jon Hamm) e anche fuori dal set Jessica Paré non smette di provocare. L'attrice canadese si è spogliata per "Esquire" confezionando un servizio sexy-vintage, in linea con il suo personaggio nella serie tv. Smessi i panni dell'angelo del focolare, la signora Draper si è così trasformata in una pin-up esplosiva e seducente.

Il ruolo in "Mad Man" è stato un vero e prooprio dono del destino per Jessica, che - dopo i problemi per avere la green card - si stava preparando a lasciare gli Stati Uniti per tornare in Canada. "Ero pronta a tornare dai miei genitori - ha confessato a Esquire - A riprendere il lavoro nel bar del mio amico. Non avevo nulla da perdere quindi sono andata al provino pensando questo è tutto, se non piaccio va bene lo stesso". Per fortuna le cose sono andate diversamente ed è stato proprio quell'ultimo casting a cambiarle per sempre la vita.