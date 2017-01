Jessica Alba: "Mi sono sbronzata al pigiama party di mio marito"

11:06 - Sul set e davanti ai fotografi Jessica Alba è sempre perfetta e impeccabile, ma quando vuole sa come divertirsi. Ospite dell'Ellen Show l'attrice ha raccontato del pigiama party selvaggio di suo marito, finito con l'intervento della polizia. "Io ero ubriaca e non ricordo niente. Mio suocero il giorno dopo mi ha raccontato che quando gli agenti hanno suonato alla porta, per farmi abbassare la musica, ho offerto loro un pezzo di torta".

Per i 35 anni del marito Cash Warren l'attrice ha invitato a casa gli amici per un tranquillo pigiama party a base di pizza, come fanno i bambini. "Abbiamo giocato ed eravamo vestiti tutti con tute-pigiama perchè in che altro modo si vestono gli adulti? - ha scherzato la Alba - Ci siamo divertiti con giochi impegnati come Twister e Jenga".



Le cose sono però sfuggite di mano alla compagnia e il party è finito con l'intervento delle polizia, chiamata dai vicini per la musica troppo alta. "Mio suocero mi ha richiamato il giorno dopo ringraziandomi per la festa, dicendo che l'arrivo dei poliziotti era stato un momento davvero assurdo - ha continuato l'attrice - Io gli ho risposto Cosa, sono arrivati dei poliziotti? Ero ubriaca e non mi ricordavo niente, ma lui mi ha detto che quando hanno suonato ho offerto loro anche un pezzo di torta".