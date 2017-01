Jennifer Lopez tra uomini mezzi nudi in "Luh Ya Papi"

13:17 - Nuova fatica discografica per Jennifer Lopez, che nella scorsa puntata di "American Idol" ha lanciato il suo singolo "I Luh Ya Papi". Nel video la cantante si prende un po' in giro rispolverando alcuni look che l'hanno resa celebre (come il jungle-dress dalla scollatura profondissima) e giocando con i cliché della cultura hip-hop. Stanca dei rapper attorniati da ragazze bellissime, questa volta è infatti lei a circondarsi di uomini semi-nudi.

Alla soglia dei 44 anni e dopo due figli J.Lo può ancora sfoggiare un fisico invidiabile. Una linea da ragazzina che le permette di indossare gli short e i mini-top che metteva quando aveva vent'anni. Nella clip la cantante ripercorre con un pizzico di ironia la sua carriera e qua e là fanno capolino gli outfit che l'hanno resa celebre: dai pantaloncini metallici degli inizi al look da strada, fino allo spudorato vestito verde indossato ai Grammy nel 2000.