Jennifer Lopez torna in tv, protagonista di un poliziesco per la Nbc

10:32 - Jennifer Lopez si prende una pausa dalla musica per riprendere in mano la carriera di attrice. La popstar latina sarà infatti protagonista di "Shades of Blue", poliziesco dell'Nbc in cui vestirà i panni di un'agente dell'FBI sotto copertura. "Jennifer è un talento straordinario e una forza della natura - ha dichiarato la presidente Jennifer Salke - Siamo contentissimi di essere in affari con lei per questo sofisticato show".

La Lopez debuttò come attrice nel 1990, nella sit-com Living Color, e da allora ha sempre alternato la carriera discografica a quella di attrice, apparendo in numerosi film. "Siamo entusiasti che Jennifer sia tornata a recitare - ha continuato la Salke - Siamo certi che saprà dare vita ad un personaggio così complesso in una maniera tale che porterà una ventata di aria nuova nel genere poliziesco".



"Shades of Blue" è scritto e ideato da Ryan Seacrest, conduttore di "American Idol", e segue le vicende dell'agente Harlee McCord, una madre di famiglia che lavora sotto copertura per l'FBI.