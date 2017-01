22 maggio 2014 Jennifer Lopez sprigiona tutta la sua carica erotica ad "American Idol" La cantante e giudice del talent si è scatenata sul palco durante la finale Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - Jennifer Lopez ha chiuso in bellezza l'edizione del talent "American Idol" di cui era giudice. La cantante si è infatti scatenata sul palco con una performance hot. D'altronde la mise lo permetteva. Vestitino blu elettrico con le frange, gambe in vista e décolleté scopertissimo. JLo ha tirato fuori tutta la sua carica erotica: per tornare dietro il bancone è stata strapagata, anche se gli ascolti non l'hanno premiata. E ha voluto pareggiare i conti.