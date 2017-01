Jennifer Lopez, giudice in gonnellina ad "American Idol"

11:13 - Jennifer Lopez è impegnata su due fronti in questo periodo. Il 17 giugno uscirà l'album "A.K.A.", anticipato dal singolo "First Love", con una cover da mozzare il fiato in cui l'artista appare col corpo fasciato da un abito sexy in latex, attualmente invece è in televisione come giudice di "American Idol". JLo si è presentata in studio con una gonnelina rosa a mostrare le sue belle gambe.