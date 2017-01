Jennifer Lopez cambia look per distrarsi dalle pene d'amore

12:09 - Si distrae dalle pene d'amore cambiando look. Jennifer Lopez è apparsa infatti sorridente e in forma al "Tonight Show" dove, ombelico in bella vista, pantalone bianco e caschetto nero, ha stupito tutti con uno stacchetto sexy che metteva in mostra il proverbiale lato B. Anche se non è un momento facile per la cantante 44enne: dopo due anni e mezzo si è appena lasciata con il toyboy Casper Smart.

Dunque è ufficiale, è finita tra JLo e il ballerino 27enne. Pare per una scappatella con la trans Sofie Vissa che ha subito spifferato la presunta liaison con il ragazzo ai media. Una cosa è certa, i due non stanno più insieme e Casper ha già fatto le valigie e ha dovuto abbandonare la lussuosa villa di Los Angeles.



Ma può stare tranquillo, secondo i soliti beninformati Jennifer ha deciso di lasciargli i regali di valore che gli ha fatto in questi anni. Intanto la Lopez ha dato forfait ai Mondiali del Brasile 2014: non canterà l'Inno, pare per motivi di produzione.