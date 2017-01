Jason Priestley: "Io e Brad Pitt facevamo a gara a chi si lavava meno"

13:19 - Jason Priestley, famoso per aver interpretato Brandon nella serie tv Anni 90 "Beverly Hills 90210", si è lasciato andare a rivelazioni imbarazzanti nel suo ultimo libro-verità intitolato Jason Priestley: A Memoir. L'ex idolo delle teenager ha infatti raccontato i retroscena della convivenza giovanile con Brad Pitt: "Per divertimento facevamo a gara a chi riusciva a stare più a lungo senza lavarsi e radersi".

Il libro esce il 6 maggio, ma il magazine americano "US Weekly" ha pubblicato in anteprima qualche paragrafo. Tra le chicche più interessanti il rapporto con Brad Pitt, con cui la star di "Beverly Hills" convisse all'inizio della carriera: "Facevamo a gara a chi riusciva a stare più tempo senza doccia. Vinceva quasi sempre Brad e la sfida di solito finiva quando uno dei due aveva un provino".



Pagina dopo pagina Priestley svela i peccatucci di altri suoi colleghi, mettendo nero su bianco i nomi dei diretti interessati. Tra le "vittime" Shannen Doherty, che sul set della serie tv interpretava Brenda, e i suoi atteggiamenti da diva durante uno spostamento in jet privato. "Non potevo credere alle mie orecchie quando sentii le prime parole di Shannen. Ci eravamo appena imbarcati, non aveva ancora appoggiato il sedere sul sedile e stava già urlando con il PR Davvero? Mandate solo un'auto all'aeroporto e non una limousine. Poi sospirò in maniera altezzosa. Io risi e non posso dire se Shannen in quel momento stesse scherzando oppure no".