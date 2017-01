James Garner, morto il leggendario Maverick

10:18 - L'attore James Garner è morto a 86 anni nella sua casa di Brentwood, un'area esclusiva di Los Angeles, "per cause naturali" come ha confermato la polizia. Affascinante, ironico e sornione, il suo successo è legato anche a due serie tv diventate cult, quella western che l'ha lanciato, tra gli Anni 50 e 60, "Maverick", e "Agenzia Rockford" negli Anni 70. Garner ha anche interpretato 50 film lungo oltre 50 anni di carriera.

"Io sono un metodista ma non come attore - aveva scritto Garner nella sua autobiografia, 'The Garner Files' -. Appartengo alla scuola di Spencer Tracy. Essere puntuale, sapere le battute, metterti sul set nel punto giusto e dire la verità. Non ho nessuna teoria sulla recitazione e non penso di sapere come farlo, ma credo che un attore non dovrebbe prendersi troppo sul serio e non dovrebbe far sembrare la recitazione qualcosa che non è. Recitare è solo senso comune. Non è troppo difficile se ti metti da parte e fai quello che lo scrittore ha scritto".



Nato a Norman, in Oklahoma, nel 1928, è entrato a 16 anni nella marina militare. Ha partecipato alla Guerra di Corea, durante la quale è stato ferito due volte, ottenendo due Purple Heart (onorificenze al valor militare). Come attore, ha attraversato tutti i generi, con una nomination all'Oscar nel 1985 per la commedia romantica "L'amore di Murphy" di Martin Ritt, dove si calava nei panni di un farmacista anticonformista che si innamora di una divorziata (Sally Field), madre di un adolescente decisa a far andare avanti un ranch.